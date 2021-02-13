НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фото: © Sibnet.ru

Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Женщина признала вину.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов, стоимость которого составляла 1,5 миллионов рублей.

Машину общественной организации пожертвовала коммерческая фирма. Вместо этого женщина оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Денежные средства в кассу или на расчетный счет общества она не внесла. Отмечается, что в ходе предварительного следствия было выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов.

С мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо купила в автосалоне три машины на общую сумму около 861 тысяч рублей. При этом оплату за них она производила вверенными ей деньгами с расчетного счета общества.

Женщину обвиняют в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Еще по теме
«Улыбающегося маньяка» с Алтая поймали на Кипре
Следователь-маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре
Банки предупредили россиян об ипотечных мошенниках
Американский студент выпил литр водки и напал на патруль в Москве
смотреть все
Кузбасс #Криминал
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Кремль прокомментировал снижение доходов россиян
НАТО испугалось российского флота
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом
Сибирь 13.02.2021 19:00
Житель Кызыла съел 25 пельменей за две минуты
Сибирь 12.02.2021 16:59
Котельная со складом ГСМ загорелась в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 12.02.2021 16:09
Актриса из фильма «Родные» Катерина Беккер рассказала о снах про Томск
Сибирь 12.02.2021 15:27
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
5385
Игрокам представили симулятор путешествия в плацкарте по Сибири
5257
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
4856
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
4189
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал снижение доходов россиян
НАТО испугалось российского флота
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2168
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
78
Подробности
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Навального за решеткой завалили котиками
31
Треть россиян оказалась без доступа к чистой воде
30
Путин раскритиковал «подгон зарплат» бюджетников
30
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
30
Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС
Sibnet.Ru