Председатель общества инвалидов в Кузбассе предстанет перед судом за растрату бюджетных средств, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Женщина признала вину.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая, используя служебное положение, не поставила на бухгалтерский учет общества специальный автомобиль для перевозки инвалидов, стоимость которого составляла 1,5 миллионов рублей.

Машину общественной организации пожертвовала коммерческая фирма. Вместо этого женщина оформила документы, что сама приобрела машину у организации, председателем которой она является, за 100 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Денежные средства в кассу или на расчетный счет общества она не внесла. Отмечается, что в ходе предварительного следствия было выявлено еще три эпизода преступной деятельности председателя общества инвалидов.

С мая 2015-го по февраль 2019 года обвиняемая по бумагам как частное лицо купила в автосалоне три машины на общую сумму около 861 тысяч рублей. При этом оплату за них она производила вверенными ей деньгами с расчетного счета общества.

Женщину обвиняют в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).