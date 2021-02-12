Синоптики рассказали, когда в Новосибирске ослабнут морозы

Потепление начнется в Новосибирской области в воскресенье, в субботу еще будет холодно, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Существенное ослабление морозов мы ждем, начиная с дня воскресенья и на начало недели. Пока преимущественно без осадков в городе. Из Европы к нам постепенно начинают смещаться циклоны, пока они идут в обход холодного антициклона, который сейчас над нами свирепствует, осадки пока не доходят до Новосибирска», – объяснила синоптик.

Ожидается, что в субботу ночью будет 30-32, местами до 35 градусов мороза, днем – 21-23 градусов. В воскресенье холода начнут ослабевать. Ночью будет 21-23 с повышением к утру, днем – 8-10 градусов ниже нуля.

На понедельник синоптики прогнозируют ночные температуры на уровне 10-12, дневные – 4-6 градусов холода. Ожидается, что осадки вернутся в Новосибирск во вторник-среду.