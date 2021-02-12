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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске ослабнут морозы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление начнется в Новосибирской области в воскресенье, в субботу еще будет холодно, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Существенное ослабление морозов мы ждем, начиная с дня воскресенья и на начало недели. Пока преимущественно без осадков в городе. Из Европы к нам постепенно начинают смещаться циклоны, пока они идут в обход холодного антициклона, который сейчас над нами свирепствует, осадки пока не доходят до Новосибирска», – объяснила синоптик.

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Ожидается, что в субботу ночью будет 30-32, местами до 35 градусов мороза, днем – 21-23 градусов. В воскресенье холода начнут ослабевать. Ночью будет 21-23 с повышением к утру, днем – 8-10 градусов ниже нуля.

На понедельник синоптики прогнозируют ночные температуры на уровне 10-12, дневные – 4-6 градусов холода. Ожидается, что осадки вернутся в Новосибирск во вторник-среду.

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Топ комментариев

ivanbak

Учёный и оклад 25, это они что смеются. Какая наука на эти деньги.

лачинов

А вот и нисколько не удивлен. Сейчас в рабочей среде культуры гораздо больше, чем среди менеджеров или...

лачинов

Остальное на усмотрении руководства. Обычная практика. Причем повсеместная, не только в бюджетных учреждениях.

Alhazred

Вот именно поэтому твое мнение никому не интересно)))
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