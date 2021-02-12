Экс-работники «Сибмоста» обратились к Путину из-за невыплаты зарплат

Десяток уволенных сотрудников «Сибмоста» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за невыплаты зарплат в течении четырех месяцев. Новосибирские следователи начали проверку этой информации.

«Сибмост», построивший Бугринский мост в Новосибирске и другие крупные объекты, обанкротился в мае 2020 года. Он должен кредиторам около 8 миллиардов рублей, почти половину — «Сбербанку».

«Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов», — сказали уволенные в видеообращении.

Они отметили, что есть уже решение суда, обязующее компанию выплатить работникам зарплату. Но, по словам авторов обращения, руководство компании нарушается очередность выплат, предусмотренная законом о банкротстве. По их данным, на конец декабря долг «Сибмоста» перед 750 уволенными сотрудниками якобы составлял около 90 миллионов рублей, а на счетах компании находилось около 400 миллионов рублей.

Следователи СУ СК РФ по региону начали проверку факта невыплаты зарплаты. Министерство труда и социального развития Новосибирской области, в свою очередь, сообщило, что «Сибмост» об увольнении 1026 работников с 15 сентября 2020 года в связи с предстоящей процедурой банкротства. Из общего числа работников 434 человека – жители Новосибирской области, остальные – жители Алтайского и Красноярского краев. 250 из 434 уволенных новосибирцев нашли новую работу.