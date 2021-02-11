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Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Новосибирский аквапарк «Аквамир» откроется 12 февраля — через три недели вынужденного простоя из-за конфликта конкурсного управляющего и арендатора. Купленные ранее билеты и абонементы уже недействительны, их можно сдать и вернуть деньги. Кто стал новым «хозяином» уникального развлекательного комплекса и повлияет ли скандал на его популярность?

«Аквамир» — самый большой аквапарк в России, находящийся под куполом, его площадь составляет около 40 тысяч квадратных метров. Заведение открыли в 2016 году. 25 января 2021 года аквапарк приостановил работу из-за банкротства управляющей компании заведения ООО «ВДТ Строй» и принудительной смены оператора.

Как развивался конфликт

Смена оператора произошла неожиданно — 25 января люди в черных масках заблокировали сотрудникам аквапарка вход в здание. Посетители, купившие билеты заранее, не смогли покататься на горках и отдохнуть в термальной зоне. «Не знали, что закрыто, новости не смотрели. Боже, как ревели дети!», — написала одна из подписчиц группы «Аквамира» в соцсетях.

Вскоре выяснилось, что причиной силового захвата аквапарка стало желание конкурсного управляющего «ВДТ-Строй» сменить оператора — с ООО «Глобал» на ООО «Белая Сфера Констракшн». На тот момент «Аквамир» уже признали залогом за долги обанкротившейся «ВДТ-Строй».

Аквапарк «Аквамир» построила компания «ВДТ Строй», связанная со строительной группой «Кварсис», деньги на стройку были взяты в кредит у «Межтопэнергобанка». Осенью 2020 года из-за долгов в размере 2,6 миллиарда рублей ООО «ВДТ Строй» признали банкротом и назначили конкурсного управляющего — Дмитрия Воронина.

Неразберихи добавило банкротство самого «Межтопэнергобанка», в результате все долговые обязательства перед кредитным учреждением выставили на торги, залоговым кредитором аквапарка стала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». На тот момент аквапарком на правах аренды управляла компания «Глобал».

Оператора сочли невыгодным

Воронин отказался от договора аренды с ООО «Глобал», как «невыгодного и заключенного на нерыночных условиях». «Агентство по страхованию вкладов» согласовало в качестве нового арендатора компанию «Белая Сфера Констракшн». Но «Глобал» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании отказа конкурсного управляющего от договора аренды недействительным.

«Я никого не выгонял, ничего не захватывал, не останавливал деятельность. Конкурсный управляющий обратился в суд, чтобы мирно решить судьбу договора аренды. Не дождавшись, что суд скажет по всем этим вопросам, мы получили 25 января. На мой взгляд, это незаконно, мне причиняются убытки, люди остались без работы», — объяснил Sibnet.ru директор «Глобал» Илья Ходос.

По его словам, компания добросовестно выполняла функции арендатора, в том числе обслуживала аквапарк во время пандемии, когда он был закрыт от посетителей. Оператор в результате понес убытки, но не допустил остановки объекта и увольнения сотрудников.

Ходос отметил, что длительное закрытие аквапарка очень невыгодно «ВДТ Строй», так как техническое обслуживание крытого аквапарка нельзя останавливать даже на сутки. Например, только газа заведение потребляет на 2 миллиона рублей. По мнению директора «Глобал», его компания должна была выполнять функции оператора до решения суда.

Перезапуск по старым ценам

Арбитражный суд Новосибирской области решением от 11 февраля 2021 года признал действия конкурсного управляющего законными, иск компании «Глобал» отклонили. Таким образом, все юридические препятствия к возобновлению работы аквапарка были сняты, новый договор аренды с ООО «Белая Сфера Констракшн» признали действительным.

Сразу после решения суда коммерческий директор ООО «Белая сфера Констракшн» Наталья Муханова официально сообщила, что развлекательный комплекс открывается 12 февраля. По ее словам, он заработает со старым персоналом по прежним ценам.

Новый арендатор сменит официальные страницы аквапарка в соцсетях и откроет собственный сайт, страницы предыдущего арендатора планируется закрыть через суд. Владельцам купленных до временного закрытия билетов и абонементов посоветовали обращаться за возвратом денег — по ним в развлекательный комплекс уже не пропустят.

Коммерческий директор нового оператора аквапарка надеется, что скандал и три недели простоя не повлияют на количество посетителей. «Мы создадим условия, чтобы жители города и области не почувствовали на себе. Сделаем все максимально комфортно», — сказала Sibnet.ru Муханова.

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