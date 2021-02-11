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Диетолог назвала лучшие продукты для мужской потенции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Икра рыбы, орехи, гранаты и томаты должны быть в рационе мужчины, чтобы у него не возникало проблем с потенцией, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Диетолог отметила, что мужчинам нужно питаться разнообразно. Полезно есть икру и молоки красной рыбы. Эти субпродукты положительно влияют на фертильные функции мужчин, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов.

«Орехи как стимулятор потенции и нервной деятельности мужчинам рекомендуют врачи-андрологи. Мужчина должен ежедневно съедать 25–35 граммов орехов, можно вперемешку с медом. Лучше всего использовать фундук и пекан, макадамию, грецкие и кедровые орешки», — отметила Мухина.

По ее словам, благотворно влияет на потенцию гранат. Кроме того, он очень полезен для работы предстательной железы, а также выступает в качестве профилактического средства от аденомы и рака простаты. Съедать надо по половинке граната три раза в неделю.

«Помидоры в любом виде – свежие, печеные, тушеные, вареные – и продукты их переработки рекомендуются онкологами и андрологами благодаря содержанию антиоксиданта – ликопина, который обладает антиканцерогенными свойствами – снижает риск развития рака простаты, поджелудочной железы, а также помогает лечить мужское бесплодие», — отметила врач.

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