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Житель Алтая попался на продаже краснокнижной рыбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © управление на транспорте МВД России по СФО

Полицейские Алтайского края на рынке Барнаула задержали мужчину, продававшего краснокнижного осетра, сообщает сибирское управление на транспорте МВД России.

Инцидент произошел в январе. 25-летний мужчина продал краснокнижного сибирского осетра на рынке в Барнауле, позже в холодильной камере транспортные полицейские обнаружили еще два экземпляра рыбы этого вида.

Сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу России. Его отлов и продажа запрещены. Сотрудники транспортной полиции изъяли рыбу и направили её на исследование. Согласно экспертизе, рыбу поймали в Оби.

Возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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