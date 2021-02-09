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Метеостанция под Новосибирском зафиксировала первую февральскую грозу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Самойлова И.В. / CC BY-SA 4.0

Метеостанция в Огурцово под Новосибирском в понедельник вечером зафиксировала грозу – в феврале такого не было никогда, сообщила Sibnet.ru во вторник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Гроза была зафиксирована в Огурцово в полдесятого вечера. За весь период наблюдений гроз в феврале зафиксировано не было. Это своего рода рекорд», – рассказала собеседница.

Также понедельник побил рекорды по температуре, но не в городе, а в области – на востоке и северо-востоке. Например, в Мошково было +0,2 градуса – плюсовой температуры в этот день за историю наблюдений также не было.

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