Новосибирску пообещали 30-градусные морозы

Мощный циклон проходит над территорией Новосибирской области, вслед за ним придет антициклон, в ближайшие дни похолодает, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Над нами проходит обширный мощный циклон из районов Северного Казахстана, он идет быстро-быстро через наши районы. Начиная с завтрашнего дня будет заход холода в тыловой части циклона, начнется похолодание», – сказала синоптик.

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По словам Виноградовой, во вторник в Новосибирске ожидаются снегопады и метели. И ночью, и днем будет 12-14 градусов ниже нуля с небольшим понижением в течение дня.

В среду также будет идти небольшой снег. Похолодает: ночью и днем ожидается температура на уровне 18-20 градусов мороза. К четвергу морозы усилятся: ночью будет 28-30, по области до 37 градусов мороза, днем – 23-25 градусов ниже нуля.

«Будет господствовать мощный тыловой антициклон. Ветер вообще стихнет, осадки прекратятся», – прокомментировала синоптик.