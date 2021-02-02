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Ясный день 2 февраля предскажет погоду на весну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Солнечный день 2 февраля, согласно народной примете, предсказывает, что весна в этом году будет ранней.

Если верить в народные приметы, то именно 2 февраля нужно смотреть на погоду, чтобы узнать, какой она будет в будущем. Если в этот день ветрено, идет снег, то до конца зимы погода останется преимущественно такой.

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А вот если этот день – ясный и солнечный, то это, по поверью, предсказывает, что весна будет ранней. Особенно важно смотреть на погоду в полдень. В Новосибирске во вторник, 2 февраля, солнечно, хотя уже начиная со среды в город вернутся метели.

Как ранее сообщала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, в последнее время народные приметы не работают, в частности, в Сибири. Отследить закономерности можно, только если примета касается ближайших дней, но никак не погоды на месяц вперед.

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