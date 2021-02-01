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Циклон принесет в Новосибирск потепление и снегопады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики пообещали новосибирцам неустойчивый характер погоды – из районов Атлантики придет циклон, но быстро сменится антициклоном, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам Виноградовой, в ночь на вторник в Новосибирске будет 21-23, в пригороде – до 27 градусов мороза. Днем – 10-12 градусов ниже нуля, в ночь на среду потеплеет до 8-15 градусов.

«Днем (в среду) ждем приближения очередного атлантического циклона. Начнется ветер, будет падать давление, снова пойдет снег, мокрый снег. Температурный фон повысится, будет ближе к слабоотрицательному», – сказала синоптик.

В среду днем будет уже 3-5 градусов ниже нуля. В ночь на четверг все еще будет идти небольшой снег, ночные температуры будут на уровне 9-11 градусов, дневные – 6-8 градусов холода с небольшим понижением в течение дня.

«Циклон быстро-быстро сместится на восток и начнется снова захолаживание постепенное. Очень быстрые процессы – чередование теплых и холодных воздушных масс, неустойчивый характер погоды снова со снегом», – объяснила собеседница.

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