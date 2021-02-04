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Кузбасский губернатор утратит часть полномочий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Новые государственные должности будут сформированы в рамках реорганизации правительства Кемеровской области, при этом губернатор утратит часть своих полномочий, говорится в законе о внесении поправок в устав региона, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

Согласно принятым областным парламентом поправкам, которые вступят в силу 10 февраля, будет учрежден ряд новых должностей, в том числе первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства региона. В числе прочего он будет исполнять обязанности губернатора, если тот будет находится на больничном или в отпуске, подписывать акты, формировать повестку заседаний и отвечать за работу правительства перед главой региона.

За губернатором остается право координировать работу правительства региона, от имени которого он также сможет подписывать различные соглашения, и вносить вопросы для рассмотрения региональным правительством.

Кроме того, губернатор сможет отменить любой акт правительства, если он будет противоречить актам большей юридической силы. Также он сможет участвовать в заседаниях правительства в качестве председателя.

Сейчас губернатор Кемеровской области — Сергей Цивилев, его полномочия истекают в 2023 году. Должность первого вице-губернатора занимает Вячеслав Телегин.

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