Ракета Илона Маска упала и взорвалась при посадке

Прототип ракеты Starship SN9, создаваемая компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полетов, разбился при попытке посадки после полета на 12 высоту километров.

Корабль преодолел высоту в 12 километров над Землей. Его испытали на поддержание стабильного положения в сверхзвуковом полете. Затем он выполнил разворот в воздухе в горизонтальное положение и начал снижение. На высоте 1,5 километра корабль вновь принял вертикальное положение. За секунды до касания с Землей он взорвался.

«Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно, надо еще немного поработать над приземлением», — сказал ведущий трансляции. По его словам, главная цель испытания — «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении», — была достигнута.

Увы, но прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался на испытаниях при приземлении pic.twitter.com/D9P1mKKbnB — sciencepop (@sciencepopnews) February 2, 2021

Starship — полностью многоразовая сверхтяжелая ракета. Она будет способна доставить сотню тонн груза на низкую околоземную орбиту, и десятки — на планеты Солнечной системы.



