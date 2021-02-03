Москвичи похвалили проституток и медцентр Кемерова в сериале «Бывшие»

Сюжет третьего сезона сериала «Бывшие» частично развивается в Кемерове, куда переехала жить главная героиня Яна Миронова. Один из диалогов героев посвящен «прелестям» административного центра Кузбасса.

По сюжету третей части «Бывших» родители Яны — Саша и Ирина, а также друг семьи Виктор приезжают из Москвы в Кемерово, чтобы забрать девушку домой. Герои едут из аэропорта в гостиницу, между Виктором и Сашей завязывается следующий диалог:

— А воздух-то совсем другой. И город симпатичный, ухоженный.

— Говно-город. Зато проститутки у вас тут самые лучшие, старательные, не халтурят, с огоньком. Мы тут медицинский центр открывали, нам таких привели… Слышишь, Ир? Мы прям в этом центре по палатам разлеглись…

— Хороший центр, Саш? Какого профиля?

— Кардиологический. Мирового уровня…

В Кемерове действительно есть Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» по профилю «кардиология». Он был создан в 1995 году. Но в сериале нет точных отсылок именно к нему.

Третий сезон сериала «Бывшие» вышел в Сети 21 января. Пока зрителям доступны только две серии, третий эпизод выйдет 4 февраля, а каждый последующий — по четвергам. Всего третий сезон состоит из восьми эпизодов хронометражем около 50 минут.

Сюжет «Бывших» рассказывает о наркозависимой девушке Яне, которая живет в полном достатке на обеспечении отца-олигарха. Другой герой — алкоголик в завязке, который работает психологом в реабилитационном центе. Молодые люди влюбляются друг в друга, но в силу разных обстоятельств не могут быть вместе.