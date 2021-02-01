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Вероятный убийца омского футболиста раскрыл подробности преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео https://vk.com/aomsk

Видео допроса подозреваемого в убийстве омского футболиста Егора Дробыша появилось в соцсетях. Омич утверждает, что напал на незнакомца из-за пакета с пивом.

По версии следствия, Дробыш возвращался из магазина с пакетом вместе с другом. На них напали двое местных жителей с ножом. Футболист погиб, его товарищ выжил.

«Я инициатор всей этой ситуации … Предложил забрать пиво», – рассказал подозреваемый в убийстве на допросе. Он сказал, что ударил незнакомого парня складным ножом в область шеи. Только через пару дней подозреваемый выбросил нож на обочину – все это время он «отходил от ситуации».

Егор Дробыш – бывший игрок молодежного и основного состава омского футбольного клуба «Иртыш». Спортсмену был 21 год.

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