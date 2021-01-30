Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле

На экраны российских кинотеатров вышел фильм «Зоя», посвященный героической истории Зои Космодемьянской. Казненная фашистами комсомолка стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Но почему историки до сих пор спорят про ее подвиг?

С чего все началось

Знаменитый номер газеты «Правда» с очерком «Таня» вышел 27 января 1942 года. Военкор Петр Лидов случайно узнал от пожилого крестьянина о казни неизвестной девушки немцами в подмосковной деревне Петрищево. Он отправился в село, подробно расспросил жителей и на основе собранных данных опубликовал статью.

В феврале специальной комиссии удалось установить личность казненной «Тани» — так на допросе назвалась 18-летняя Зоя Космодемьянская. Сразу после этого был подписан указ о присвоении девушке посмертного звания Героя Советского Союза. Личность Космодемьянской стала использоваться для пропаганды и «обросла» множеством мифов.

Кто такая Зоя Космодемьянская

Москвичка Зоя Космодемьянская почти сразу после наступления совершеннолетия решила «уйти на фронт». 31 октября 1941 года она пришла на место объявленного для комсомольцев сбора в кинотеатре «Колизей», где девушку определили в секретную диверсионно-разведывательную часть № 9903.

Один из мифов вокруг подвига Космодемьянской связан с тем, что многие источники называют ее партизанкой. На деле она была официально зачислена в ряды красноармейцев и была диверсанткой, заброшенной в тыл врага для выполнения боевого задания вместе с товарищами.

Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская Фото : Государственный центральный музей современной истории России

Зимой 1941 года на фронтах сложилась тяжелейшая обстановка, власти не исключали вариант сдачи Москвы. Поэтому в мясорубку бросали буквально всех. Разведшкола была профанацией — Космодемьянскую отправили на первое боевое задание в тыл врага уже 4 ноября, обучение заняло всего три дня.

Многие 18-летние диверсанты не умели толком стрелять, некоторые насмерть замерзали в зимнем лесу после ночевок в снегу. Официальный уровень потерь разведывательно-диверсионных групп после первых заданий составлял 95%, поэтому все участники операций фактически были смертниками.

Какое задание получила Зоя

Сталин в ноябре решил использовать тактику «выжженной земли», Ставка Верховного главнокомандования издала приказ №0428. Партизанам, диверсантам и авиации приказали уничтожать населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 километров в глубину от переднего края и на 20–30 километров вправо и влево от дорог.

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Космодемьянская вошла в состав диверсионной группы из десяти человек, которую 20 ноября направили в Подмосковье с задачей сжечь в течение пяти дней десять населенных пунктов, в их числе деревню Петрищево.

Известный советский диверсант Илья Старинов считал приказ №0428 крупнейшей ошибкой Сталина. Он обрекал на смерть от холода мирных граждан и подталкивал местное население на сторону немцев, лишая партизан поддержки. Более того, диверсанты физически не могли сжечь населенные пункты полностью, все ограничивалось бессмысленными поджогами нескольких строений.

Группе Космодемьянской выдали бутылки с зажигательной смесью, пистолеты, а также сухой паек на пять дней. Боеспособность бывших школьников была очень низкой, сразу после заброски в тыл диверсанты наткнулись на немецкий патруль, почти все юноши и девушки погибли в перестрелке или попали в плен. Зое удалось скрыться вместе с двумя товарищами.

Как бывшая школьница стала героиней

27 ноября Зоя Космодемьянская, Борис Крайнов и Василий Клубков ночью подожгли в Петрищеве дома местных жителей — Кареловой, Солнцева и Смирнова. После этого командир Крайнов покинул остатки группы и вернулся к своим через линию фронта. Космодемьянская и Клубков по неизвестной причине решили остаться и продолжить поджоги, но жители были начеку.

Космодемьянскую вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай схватил местный житель Семен Свиридов. По другой версии, девушка просто спряталась в постройке, чтобы согреться. Позднее был задержан Клубков. Допрос комсомолки вели три офицера и переводчик, по свидетельству очевидцев, ее раздели догола и пороли ремнями, но она ничего не рассказала.

На следующее утро Космодемьянскую вывели на улицу, где немцы соорудили виселицу. На грудь девушки повесили табличку с надписью на русском и немецком языках: «Поджигатель домов». Перед смертью она успела крикнуть: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это мое достижение».

Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно подвергаясь надругательствам. В конце декабря солдаты сорвали с повешенной одежду и отрезали грудь, после чего немецкое командование приказало убрать виселицу и захоронить тело. Снимки казни девушки позднее нашли у одного из убитых солдат вермахта.

Странности истории подвига

Схваченного вместе с девушкой Василия Клубкова немцы оставили в живых — он явился в начале 1942 года в свою часть и рассказал, что был взят в плен немцами, однако бежал и сумел добраться до своих. На допросах НКВД он изменил показания и заявил, что выдал Космодемьянскую и согласился сотрудничать с немцами.

Клубкова расстреляли за измену Родине 16 апреля 1942 года. Историки полагают, что «предательство» — вымысел чекистов, которые выбили из красноармейца нужные показания, так как свидетельства очевидцев противоречат этой версии. Тем не менее, странно, что диверсанты были схвачены почти одновременно, но казнили только девушку.

В 90-е годы появилась информация о том, что Зоя страдала психическим расстройством. Якобы она перед войной лечилась в Психиатрической больнице имени Кащенко. Историки выяснили, что в ноябре 1940 года девушка перенесла острую менингококковую инфекцию и действительно лежала в больнице, только в другой — имени Боткина, до марта 1941 года она проходила реабилитацию.

Еще одна странность — почему именно Космодемьянскую выбрали на роль советской «Жанны д'Арк». История была типичной для тех страшных месяцев, многие подруги Зои погибли при схожих обстоятельствах. Например, в день казни Космодемьянской немцы повесили еще одну героическую диверсантку Веру Волошину. Скорее всего, ключевую роль сыграл фактор случайности.