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Метели и гололед пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пятница в Новосибирске начнется с усиления ветра, метелей и гололеда, об этом сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

«Утром и днем 29 января на территории города Новосибирска ожидается мокрый снег, местами метели и порывы ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

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Ожидается ухудшение видимости. На дорогах – гололед, снежные заносы. Утром и днем будет идти мокрый снег, вероятны метели. Ночью будет 4-6, днем – 1-3 градусов ниже нуля.

Днем и ночью в субботу будет 8-10 градусов холода, в течение дня температура опустится до минус 15. Осадки прекратятся. В ночь на воскресенье будет 18-20, днем – 10-12 градусов ниже нуля.

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