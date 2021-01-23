Примета: морозный январь – к февральским метелям

Очередное похолодание до -40 придет в Новосибирскую область в выходные. Аномально холодный январь, согласно народной примете, предвещает метели в феврале.

Синоптики передали штормовое предупреждение по аномальным морозам в Новосибирской области. Ожидается, что ночами в понедельник и вторник температуры будут опускаться ниже 40-градусной отметки.

Согласно народной примете, холода в январе – к метелям в феврале. Поверье прокомментировала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

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«Это можно объяснить научно. Если будут процессы меняться со стационарных антициклонов на более быстро движущиеся циклоны из Атлантики, то будут метели, осадки», – сказала Виноградова Sibnet.ru.

Синоптик пояснила, что, по предварительному прогнозу, февраль будет более теплым, чем январь, но метели можно спрогнозировать за несколько дней, а никак не на месяц вперед.