Штормовое предупреждение по морозам объявили в Новосибирской области

Новосибирские синоптики передали штормовое предупреждение по аномальным морозам, в конце недели температуры опустятся ниже -40 градусов, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, в субботу ожидается небольшой снег. Ночью будет 22-24, днем – 16-18 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье еще возможны снегопады, днем осадки прекратятся.

«Резкое вторжение холода мы ждем на воскресенье, в ночь на понедельник температуры будут очень низкими. Сегодня передано штормовое предупреждение о сильных морозах по Новосибирской области – до 40 градусов и ниже», – сказала собеседница.

Ночью и утром в воскресенье, по информации синоптиков, будет 26-28, днем температура опустится до 31-33 градусов ниже нуля. В понедельник – 40-42 градусов ночью и 30-35 градусов днем. В ночь на вторник в Новосибирской области похолодает до 38-40 градусов.

«Затем ожидается ослабление морозов. Начиная с западных районов к нам будут смещаться более теплые воздушные массы, антициклон разрушится», – добавила Виноградова.