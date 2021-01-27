Оперативное предупреждение по морозам передали в Томской области

Аномальные морозы сохранятся в Томской области в среду, температура будет достигать 40-градусной отметки, сообщило ГУ МЧС по региону.

По данным томского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в регионе сохранится аномально холодная погода. Температуры будут опускаться до -35, местами до -40 градусов и ниже. Синоптики передали оперативное предупреждение по морозам.

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В ночь на четверг температуры местами будут ниже 35 градусов, днем ожидается потепление – 14-19 градусов, по северо-востоку области еще будет до 28 градусов ниже нуля. В пятницу ночью будет 14-19, днем – 11-16 градусов холода, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.