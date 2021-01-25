40-градусные морозы пришли на Алтай

Сильные морозы в Алтайском крае стали причиной отмены десятков автобусных междугородних рейсов, в Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе местами похолодало до 42 градусов. Штормовое предупреждение будет действовать до вторника, 26 января.

При этом синоптики отмечают, что из-за нарушения рассеивания вредных веществ в воздухе будет наблюдаться смог. Сильнее всего в крае похолодало в Тальменском и Волчихинском районах.

При этом утром 25 января автовокзал Барнаула отменил 54 автобусных рейса. Рейсы отменял и автовокзал Горно-Алтайска, где в понедельник было немного теплее – утром столбик термометра опустился до минус 33-35 градусов. Тем не менее, здесь не выехал автобус по маршруту Мульта – Барнаул и Горно-Алтайск – Онгудай. Кроме того, в столицу республики не приехали рейсы из Барнаул а Томска.

По заверениям синоптиков, уже к середине недели на Алтае немного потеплеет, сильные морозы отступят.