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Резкое потепление придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы в Новосибирской области резко прекратятся, уже в среду будет -5 градусов, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, во вторник ночью будет 34-36 градусов мороза, местами до минус 41 градуса. Днем – 25-27 градусов ниже нуля.

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«Резкое повышение температуры ожидаем к утру среды. С Запада начнут поступать более теплые воздушные массы, начнет падать давление, пойдет снег, усилится ветер», – сказала собеседница.

В ночь на среду еще будет 29-31, утром уже 18-20 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 5 градусов. 

Снежным ожидается и четверг, ночью будет 7-9, днем – 5-7 градусов ниже нуля. В ближайшее время морозы не повторятся, уточнила Виноградова.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...