Резкое потепление придет в Новосибирск

Морозы в Новосибирской области резко прекратятся, уже в среду будет -5 градусов, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, во вторник ночью будет 34-36 градусов мороза, местами до минус 41 градуса. Днем – 25-27 градусов ниже нуля.

«Резкое повышение температуры ожидаем к утру среды. С Запада начнут поступать более теплые воздушные массы, начнет падать давление, пойдет снег, усилится ветер», – сказала собеседница.

В ночь на среду еще будет 29-31, утром уже 18-20 градусов ниже нуля, днем потеплеет до минус 5 градусов.

Снежным ожидается и четверг, ночью будет 7-9, днем – 5-7 градусов ниже нуля. В ближайшее время морозы не повторятся, уточнила Виноградова.