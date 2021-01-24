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Любители «умных» цитат оказались не очень умны

Источник:
Naked Science
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Фото: © pixabay.com/congerdesign / Pixabay License

Ученый Гордон Пенникук из Университета Уотерлу в результате специального исследования пришел к выводы, что Любители «умных» цитат — не очень умными.

Исследователь использовал специальный сайт, генерирующий псевдоинтеллектуальные цитаты. Среди высказываний были такие: «Скрытое значение формирует бесподобную абстрактную красоту» или «Мы на перекрестке изменений и желаний». Он звучат красиво, но никакой смысловой нагрузки не несут, приводит Naked Science отчет ученого.

Всего на предмет псевдоинтеллектуальной информации были протестированы 300 человек. Участники эксперимента оценивали высказывания по специальной шкале от 1 до 5 баллов. Выяснилось, что высокий балл может набрать даже простой набор слов.

На втором этапе тестов участники должны были оценивать псевдоинтеллектуальные высказывания, оставленные настоящими людьми. «Божественные чувства, такие как любовь, сострадание, радость и спокойствие, не зависят от внешних факторов. Они — качества нашей души», — написал американский врач Дипак Чопра. Научное сообщество критично воспринимает его работы.

Но участники эксперимента высоко оценили эти высказывания, и результат был сравним с первым этапом. Наконец, ученые показали опрашиваемым обычные предложения, несущие простой и всем понятный смысл. Например: «Новорожденным требуется постоянное внимание». Как и ожидалось, большинство участников посчитали такие цитаты неглубокими.

Пенникук изучил персональные качества опрашиваемых. Их, в частности, попросили ответить на вопросы о себе и о мире, который их окружает. Выяснилось, что интеллект любителей «умных» цитат не очень высок, и они часто верят теориям заговоров, альтернативной медицине и тем, кто рассказывает про паранормальные явления.

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