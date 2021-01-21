Фигуристка Медведева проведет мастер-классы для детей в Забайкалье

Призер Олимпийских игр Евгения Медведева проведет мастер-классы для юных фигуристов Забайкальского края на ледовой арене в январе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мастер классы проведут для спортсменов в возрасте от семи до 15 лет. А самые маленькие фигуристы будут зрителями.

«В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час спортсмены юношеских разрядов», — рассказал представитель федерации фигурного катания Забайкалья.

Мастер-классы пройдут на ледовой арене в Чите в пятницу и в субботу. Из-за коронавирусной инфекции мероприятия пройдут с ограничениями для безопасности собравшихся. Так, пришедшим нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. На входе им будут измерять температуру.