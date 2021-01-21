«Омсктрансмаш» показал Мантурову образцы инновационной техники

Омский завод транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» показал образцы новой техники в рамках рабочего визита в Омск министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

На выставке были представлены образцы продукции в масштабе 1:20 – танк Т-80У, плавающий транспортер поисково-спасательный ПТС-ПС, специальная пожарная машина 575А, БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1, макет инновационной разработки «Омсктрансмаша» – рефрижераторного контейнера, созданного преимущественно из российских комплектующих.

Контейнер предназначен для перевозки скоропортящихся грузов на судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и грузовых автомобилях с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Омский завод сделал для армии новейшие танки

Конструкторскую документацию на производство опытных образцов «Омсктрансмаш» согласовал в 2019 году. К 2020 году удалось провести сборку шести корпусов контейнеров. Один из них сейчас проходит испытания.

Протоколы климатических и статических испытаний в этом году станут основанием для получения разрешения на допуск к серийному изготовлению рефрижераторных контейнеров.