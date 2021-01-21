НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Омсктрансмаш» показал Мантурову образцы инновационной техники

Источник:
Sibnet.ru
732 1
Фото: © «Ростех»

Омский завод транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» показал образцы новой техники в рамках рабочего визита в Омск министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

На выставке были представлены образцы продукции в масштабе 1:20 – танк Т-80У, плавающий транспортер поисково-спасательный ПТС-ПС, специальная пожарная машина 575А, БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1, макет инновационной разработки «Омсктрансмаша» – рефрижераторного контейнера, созданного преимущественно из российских комплектующих.

Контейнер предназначен для перевозки скоропортящихся грузов на судах-контейнеровозах, железнодорожных вагонах-платформах и грузовых автомобилях с возможностью подключения холодильной установки к внешним источникам энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОмский завод сделал для армии новейшие танки

Конструкторскую документацию на производство опытных образцов «Омсктрансмаш» согласовал в 2019 году. К 2020 году удалось провести сборку шести корпусов контейнеров. Один из них сейчас проходит испытания.

Протоколы климатических и статических испытаний в этом году станут основанием для получения разрешения на допуск к серийному изготовлению рефрижераторных контейнеров.

Еще по теме
Регионы Сибири померялись зарплатами
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
BMW примет решение о собственном заводе в России
Мантуров запустил в Омске производство изопропилового спирта
смотреть все
Экономика #Промзона #ОПК
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
Подробности
•
Оцифровка деревьев: новый закон против «черных» лесорубов
•
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
•
Кто такая Агафья Лыкова?
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Активисты в Чите и Улан-Удэ вышли на митинг
Сибирь 23.01.2021 13:32
Примета: морозный январь – к февральским метелям
Сибирь 23.01.2021 07:13
Пять модернизированных МиГ-31БМ поступит в Красноярский край
Сибирь 22.01.2021 16:56
Читинских школьников посадят за парты в день митинга за Навального
Сибирь 22.01.2021 16:37
Самое популярное
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3651
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
2310
Россия представила проект авианосца «Варан»
2185
Чиновникам разрешат «чрезвычайную коррупцию»
2149
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
•
Элитным чиновникам отменят возрастные ограничения
•
Кремль предостерег студентов от участия в незаконных акциях
•
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
О самом главном
Как это работает
•
Как записаться на прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Меркель призвала освободить Навального
80
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
75
Путин упростит ввоз гастарбайтеров для строек
49
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
41
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
40