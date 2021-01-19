Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе

Мэрия Новосибирска усилила меры по безопасности в детских садах, воспитателям еще раз напомнили, что нельзя пользоваться мобильными телефонами во время работы и на прогулке, сообщила мэрия в ответ на запрос Sibnet.ru.

По данным мэрии Новосибирска, воспитателям в муниципальных детсадах с 2015 года запрещено пользоваться мобильным телефонам во время работы и на прогулке. В конце 2020 года, в детсаду «Поиск» №36 заведующая издала приказ, в котором еще раз запретила сотрудникам пользоваться сотовым.

«Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Новосибирска изданы приказы об усилении мер по обеспечению безопасности детей в образовательном учреждении, о запрете по использованию мобильных телефонов воспитателями в личных целях», — говорится в ответе.