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Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации Омска

Мэрия Новосибирска усилила меры по безопасности в детских садах, воспитателям еще раз напомнили, что нельзя пользоваться мобильными телефонами во время работы и на прогулке, сообщила мэрия в ответ на запрос Sibnet.ru.

По данным мэрии Новосибирска, воспитателям в муниципальных детсадах с 2015 года запрещено пользоваться мобильным телефонам во время работы и на прогулке. В конце 2020 года, в детсаду «Поиск» №36 заведующая издала приказ, в котором еще раз запретила сотрудникам пользоваться сотовым.

«Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Новосибирска изданы приказы об усилении мер по обеспечению безопасности детей в образовательном учреждении, о запрете по использованию мобильных телефонов воспитателями в личных целях», — говорится в ответе.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Иными словами, попал в санкционные списки - воруй спокойно. ☺️

Uynachalnica

Чудесненько! Наобещал - не выполнил, пересмотрел, дал новые обещания - до следующего пересмотра!