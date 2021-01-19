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Волки на Алтае вышли к городам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris Muiden из нидерландский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Волков будут отстреливать в ряде районов Алтайского края из-за выхода хищников к городам и сёлам, сообщила администрация Белокурихи.

Уточняется, что увеличение численности волков зафиксировали госинспекторы Минприроды края и краевого учреждения «Алтайприрода» на территории Смоленского и Алтайского районов, охотничьего угодья Кытмановского района, природного парка «Предгорье Алтая».

Жители сообщали о выходе волков близко к населенным пунктам. При этом в социальных сетях появляется множество видео, к которым, подчеркивают специалисты, необходимо относиться критически и не поддаваться панике.

В регионе формируется бригада охотников, специализирующихся на добыче этого животного. Допускается использование механических транспортных средств при оформлении соответствующих документов.

«Ситуации, когда численность волков становится больше, чем допустимая для естественного природного баланса, не что-то из ряда вон выходящее. Год на год не приходится. К примеру, в прошлом году в Алтайском крае не было такой необходимости. В текущем году – появилась», – говорится в сообщении.

Предполагается, что своевременно принятые меры позволят устранить угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, домашних и диких животных.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕