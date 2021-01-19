Музей средневековья под открытым небом создадут на Алтае

Музей под открытым небом, где туристы смогут увидеть курганы, конскую упряжь, предметы обихода и украшения людей, живших на Алтае в древности и средневековье, планируют создать на месте раскопок в Республике Алтай.

Работы проходят в Чемальском районе, археологи реконструируют погребальные курганы и насыпи. В предстоящем полевом сезоне ученые расширят исследования.

«По сути, сейчас мы там занимаемся созданием музея под открытым небом, реконструируем все объекты, которые раскапываем. Это самая популярная зона среди туристов: даже в период пандемии там всегда много посетителей. Это будет музей, который продемонстрирует историю древности и средневековья Алтая», – рассказал агентству ТАСС замепроректора по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета Николай Серегин.

Согласно концепции, здесь туристы смогут увидеть реальные археологические находки и их модели, которые дадут представление о культуре, быте, социальной истории населения Алтая.

Далее археологи воссоздадут внешний вид насыпей курганов. Уже сейчас во время летних полевых работ туристы, проезжающие мимо, интересуются этими насыпям. Создание музея позволит решить также вопрос охраны археологических памятников, которые сейчас страдают от высокой антропогенной нагрузки и «черных копателей».

«Сейчас большинство туристов знают только о самых ярких находках – на плато Укок. Наша задача – показать, что и другие районы Алтая богаты на историко-культурное наследие: туристам интересны и вооружение, конское снаряжение, украшения. На Алтае проживали развитые племена, которые взаимодействовали с отдаленными территориями – Китаем и Средней Азией», – подчеркнул ученый.

О наличии таких контактов свидетельствуют найденные привозные зеркала, шелк, монеты, которые также планируется представить в экспозиции будущего музея наряду с реконструированными насыпями. По мнению Серегина, эти редкие предметы свидетельствуют о том, что кочевые племена Алтая не были изолированы от культурных центров древнего и средневекового мира.