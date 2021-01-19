НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Музей средневековья под открытым небом создадут на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
80 0
Фото: Kobsev из русский Википедия / CC BY 2.5

Музей под открытым небом, где туристы смогут увидеть курганы, конскую упряжь, предметы обихода и украшения людей, живших на Алтае в древности и средневековье, планируют создать на месте раскопок в Республике Алтай.

Работы проходят в Чемальском районе, археологи реконструируют погребальные курганы и насыпи. В предстоящем полевом сезоне ученые расширят исследования.

«По сути, сейчас мы там занимаемся созданием музея под открытым небом, реконструируем все объекты, которые раскапываем. Это самая популярная зона среди туристов: даже в период пандемии там всегда много посетителей. Это будет музей, который продемонстрирует историю древности и средневековья Алтая», – рассказал агентству ТАСС замепроректора по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета Николай Серегин.

Согласно концепции, здесь туристы смогут увидеть реальные археологические находки и их модели, которые дадут представление о культуре, быте, социальной истории населения Алтая.

Далее археологи воссоздадут внешний вид насыпей курганов. Уже сейчас во время летних полевых работ туристы, проезжающие мимо, интересуются этими насыпям. Создание музея позволит решить также вопрос охраны археологических памятников, которые сейчас страдают от высокой антропогенной нагрузки и «черных копателей».

«Сейчас большинство туристов знают только о самых ярких находках – на плато Укок. Наша задача – показать, что и другие районы Алтая богаты на историко-культурное наследие: туристам интересны и вооружение, конское снаряжение, украшения. На Алтае проживали развитые племена, которые взаимодействовали с отдаленными территориями – Китаем и Средней Азией», – подчеркнул ученый.

О наличии таких контактов свидетельствуют найденные привозные зеркала, шелк, монеты, которые также планируется представить в экспозиции будущего музея наряду с реконструированными насыпями. По мнению Серегина, эти редкие предметы свидетельствуют о том, что кочевые племена Алтая не были изолированы от культурных центров древнего и средневекового мира.

Еще по теме
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
Тувинский памятник признали самым необычным в России
Туристы в Бурятии встретят Новый год в третий раз
Видеограф снял невероятной красоты таймлапс о природе Хакасии
смотреть все
Республика Алтай #Туризм
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
•
Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать жилье
Подробности
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Изменения климата в Сибири убьет кедры и пихты
Сибирь 19.01.2021 14:39
Волки на Алтае вышли к городам
Сибирь 19.01.2021 14:39
Музей средневековья под открытым небом создадут на Алтае
Сибирь 19.01.2021 14:23
Строительство высоток разрешили в Томске
Сибирь 19.01.2021 13:49
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6125
Мужчин-импотентов выдала походка
5628
Оральный секс оказался смертельно опасным
3753
Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед игроками
3184
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
•
Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID
•
Лоукостеры предложили создать в Сибири и на Дальнем Востоке
•
Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать жилье
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕