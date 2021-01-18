НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Искусственный интеллект определил политические взгляды по лицу

Источник:
«Популярная механика»
165 2
Фото: © Sibnet.ru

Искусственный интеллект (ИИ)научился определять по лицу человека может его политические убеждению. Такую технологию разработал американский исследователь из Стэнфордского университета Майкл Косински.

Алгоритм может определить, является ли человек либералом или консерватором, основываясь лишь на одной фотографии. Точность работы искусственного интеллекта составляет более 70%, приводит «Популярная механика» слова Косински.

Алгоритм обучен распознавать выражения лиц и позы людей на основании более миллиона изображений с сайтов знакомств и социальных сетей. Косински признается, что определить, как именно выглядит приверженцы той или иной партии сложно, однако ученые обнаружили, что существует определенная взаимосвязь между эмоциональной мимикой человека и его взглядами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБиометрия: как банки узнают клиентов?

На данный момент технология может «определять» лишь два типа людей: консерваторов и либералов. В исследовании, опубликованном в Nature, говорится, что перед тем, как ученые проверили свой алгоритм, они провели исследование на людях. Как оказалось, человек может определять политические взгляды по фотографии с точностью в 55%, что значительно ниже, чем у ИИ.

В 2017 году разработка ученых из Стэнфорда попала во все заголовки мировых СМИ. Тогда программисты создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая изучая лицо человека, могла «прочитать» его сексуальные предпочтения.

Еще по теме
Ученые заявили об опасности «кокаиновых» бегемотов Эскобара
Женщины оказались справедливее мужчин
Ученые предсказали Земле новый ледниковый период
Студентка из Томска разработала сверхлегкий велосипед
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Советник Байдена потребовал освободить Навального
•
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России
•
СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов
•
«Кокаиновые» бегемоты Эскобара заполонили Колумбию
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК в Забайкалье возбудил дело об убийстве после пропажи ребенка
Сибирь 18.01.2021 13:38
Очередное похолодание придет в Новосибирск
Сибирь 18.01.2021 13:23
Мать с ребенком провалились под лед в Омской крепости
Сибирь 18.01.2021 12:58
Новосибирские ветеринары спасли мохноногого сычика
Сибирь 18.01.2021 11:12
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
5816
Мужчин-импотентов выдала походка
5358
Путин приказал колоть вакциной всех
4032
Оральный секс оказался смертельно опасным
2903
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Советник Байдена потребовал освободить Навального
•
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России
•
СК предложил ужесточить наказание за неуплату налогов
•
«Кокаиновые» бегемоты Эскобара заполонили Колумбию
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
46
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
36
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
32
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Задержат или пропустят: как Россия встретит Навального?
24