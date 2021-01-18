Искусственный интеллект определил политические взгляды по лицу

Искусственный интеллект (ИИ)научился определять по лицу человека может его политические убеждению. Такую технологию разработал американский исследователь из Стэнфордского университета Майкл Косински.

Алгоритм может определить, является ли человек либералом или консерватором, основываясь лишь на одной фотографии. Точность работы искусственного интеллекта составляет более 70%, приводит «Популярная механика» слова Косински.

Алгоритм обучен распознавать выражения лиц и позы людей на основании более миллиона изображений с сайтов знакомств и социальных сетей. Косински признается, что определить, как именно выглядит приверженцы той или иной партии сложно, однако ученые обнаружили, что существует определенная взаимосвязь между эмоциональной мимикой человека и его взглядами.

На данный момент технология может «определять» лишь два типа людей: консерваторов и либералов. В исследовании, опубликованном в Nature, говорится, что перед тем, как ученые проверили свой алгоритм, они провели исследование на людях. Как оказалось, человек может определять политические взгляды по фотографии с точностью в 55%, что значительно ниже, чем у ИИ.

В 2017 году разработка ученых из Стэнфорда попала во все заголовки мировых СМИ. Тогда программисты создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая изучая лицо человека, могла «прочитать» его сексуальные предпочтения.