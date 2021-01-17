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Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже минус 20-30, местами минус 32, аномалия на 6-12 градусов тоже ниже нормы», — сказал РИА Новости Вильфанд.

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минус 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.

Как уточнил синоптик, аналогичная аномалия просматривается и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе предвидится температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов, отметил собеседник агентства.

Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа ожидает 30-42 градусов мороза. «Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», — уточнил метеоролог.

Минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке — до минус 51 градуса.

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Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...