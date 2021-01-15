Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов

Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионные долги по кредитам, взятые ее полной тезкой в Амурской области.

Как сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на женщину, у нее с должницей полностью совпадают имена и даты рождения, а на различия в прописке, номере и серии паспорта никто не обращает внимания.

С 2016 года она получает письма от судебных приставов города Благовещенска Амурской области с требованием вернуть два просроченных кредита на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Женщина обращалась в банк, где оформлены кредиты. Служебная проверка подтвердила, что она к долгам не имеет отношения. Но судебные приставы продолжают требовать от нее возврата долга.

В прошлом году из зарплаты женщины даже удержали часть средств в счет погашения долга. Только через девять месяцев разбирательств ей удалось вернуть деньги. Теперь жительнице края вновь напомнили о чужих долгах.

«29 декабря 2020 года я опять получила письмо из суда Амурской области о том, что мне необходимо явиться на судебное заседание, которое было намечено на 25 декабря. То есть мне надо было приехать в Благовещенск. А чуть раньше – 23 декабря – получила письмо от коллекторской службы, расположенной также в Амурской области, что якобы я должна деньги банку ВТБ. Хотя в этом банке я вообще никогда не брала кредитов! Я уже не знаю, куда обращаться, получается, что даже прокуратура ничем не может мне помочь», – сказала она в эфире телеканала.

Служба судебных приставов Амурской области пока никак не прокомментировало данный инцидент.