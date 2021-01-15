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Потепление пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы в Новосибирской области ослабнут в выходные, столбики термометров поднимутся до отметки в -4 градуса, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«К выходным ожидается ослабление морозов. В субботу переменная облачность, преимущественно без осадков», – сказала синоптик. Ночью будет 20-22 градусов ниже нуля с повышением к утру, днем – 10-12 градусов.

В воскресенье вероятны небольшие снегопады, метели. Ветер в порывах усилится до 17 метров в секунду. Ночью будет 10-12, днем – 4-6 градусов ниже нуля.

Тепло будет также в понедельник: 8-10 градусов ночью и 6-8 градусов ниже нуля днем. Во вторник ожидается небольшое похолодание, но оно будет кратковременным.

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