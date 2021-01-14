Студентка из Томска разработала сверхлегкий велосипед

Третьекурсница ТГУ Кристина Клюева приняла участие в разработке сверхлегкого велосипеда из композитного материала и титана, сообщила пресс-служба вуза.

Легкий велосипед способствует более комфортному передвижению и увеличению скорости. Сейчас разработана технология, по которой будет производится велосипед: готовы чертежи и 3D-модели. Стартап, где работает студентка, готовится заказывать промдизайн и изготавливать предсерийные образцы деталей. Когда будет налажено и оптимизировано производство, с ним можно будет выйти на большой рынок.

«Мы используем аддитивные технологии и комбинируем два легких и прочных материала – карбон и титан. При изготовлении полностью титановой рамы возникает много технологических проблем, которые увеличивают себестоимость велосипеда: это фрезеровка всех труб, сварка на специальных стапелях, работа высококвалифицированного сварщика. Благодаря нашим напечатанным на 3D-принтере узлам из титана и трубам из карбона эти проблемы решаются», – рассказала Клюева.

Велосипед будет стоить от 200 тысяч рублей, он рассчитан на «продвинутых» велоспортсменов.