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Студентка из Томска разработала сверхлегкий велосипед

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Третьекурсница ТГУ Кристина Клюева приняла участие в разработке сверхлегкого велосипеда из композитного материала и титана, сообщила пресс-служба вуза.

Легкий велосипед способствует более комфортному передвижению и увеличению скорости. Сейчас разработана технология, по которой будет производится велосипед: готовы чертежи и 3D-модели. Стартап, где работает студентка, готовится заказывать промдизайн и изготавливать предсерийные образцы деталей. Когда будет налажено и оптимизировано производство, с ним можно будет выйти на большой рынок.

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«Мы используем аддитивные технологии и комбинируем два легких и прочных материала – карбон и титан. При изготовлении полностью титановой рамы возникает много технологических проблем, которые увеличивают себестоимость велосипеда: это фрезеровка всех труб, сварка на специальных стапелях, работа высококвалифицированного сварщика. Благодаря нашим напечатанным на 3D-принтере узлам из титана и трубам из карбона эти проблемы решаются», – рассказала Клюева.

Велосипед будет стоить от 200 тысяч рублей, он рассчитан на «продвинутых» велоспортсменов.

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нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

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Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!