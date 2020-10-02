«Золотое кольцо» для туристов открыли в Сибири

Первый путешественник отправился по «Золотому кольцу Сибири» на велосипеде, ему предстоит преодолеть 10 тысяч километров, сообщила в пятницу администрация Томской области.

Первый путешественник отправился из стартовой точки маршрута – Томска. За 33 дня велосипедист Егор Ковальчук посетит Новосибирск, Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ, преодолев около 10 тысяч километров.

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«Маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. Моя задача – показать Сибирь, мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом», – рассказал Ковальчук.

Маршрут разработан Томским отделением Русского географического общества. «Золотое кольцо» проходит по территории десяти регионов.