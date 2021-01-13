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Туристы в Бурятии встретят Новый год в третий раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минтуризма Бурятии анонсировало начало чартерной программы в Бурятию. Рейсы начнут принимать в республики с 6 февраля, а туристам удастся встретить Новый год третий раз в году.

«Уральские авиалинии» будут выполнять еженедельные рейсы из Москвы и Екатеринбурга по субботам до 27 марта. В феврале туристы смогут встретить в республике Новый год по лунному календарю — Сагаалган (Праздник белого месяца).

«12 февраля начинается Сагаалган, самый главный праздник перехода в новое время, в Новый год, год Быка… Это будет энергетически заряженная программа, с множеством обрядов и встречей с бурятским Дедом Морозом Сагаан Убгэном», — цитирует пресс-служба министра туризма Марию Бадмацыренову.

Базовые программы зимних туров включают: отдых на Байкале, прогулки по льду Байкала, катание на собачьих упряжках, экскурсии по Улан-Удэ, в Этнографический музей, Иволгинский дацан, этно-ужин с фольклорной программой. Туристы смогут побывать в гостях у старообрядцев, в этнокомплексе «Степной Кочевник», съездить в заповедники и полюбоваться на животных в дикой природе.

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