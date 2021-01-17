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Пятый сезон «Ищейки»: следователь Кушнир займется собой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом
Главная героиня Александр Кушнир в пятом сезоне «Ищейки» продолжит расследовать преступления, но ее прицел сместится на себя и семью. Следователь сядет на диету, займется спортом и озадачится, как стать идеальной женой и матерью.

В четвертом сезоне, который вышел на Первом канале в апреле прошлого года, Кушнир была полностью сосредоточена на семье. В пятом сезоне она полноценно вернется на работу, но налаженная семейная жизнь снова даст сбой.

Премьера пятого сезона сериала «Ищека» — с 18 января в 21.30 на Первом канале.

Сюжет пятого сезона «Ищейки»

В размеренную семейную жизнь главной героини врывается ее бывшая однокурсница Светлана — успешный бизнес-коуч, идеальная мать и жена. Александра Кушнир (Анна Банщикова ) начинает задумываться, все ли в ее жизни правильно и как найти баланс между работой и личной жизнью. Александра садится на диету, начинает заниматься спортом и йогой.

На работе добавляются проблемы. В отдел приезжает проверка из Москвы под руководством человека, у которого с Александрой старые счеты. В семейной жизни тоже неспокойно. Борис продолжает ревновать к поклоннику жены Иноземцеву, уверенный, что Саша его не забыла. И подозрения Бориса, похоже, не безосновательны.

Среди новых преступлений, которые предстоит расследовать Кушнир — убийство жениха на кануне свадьбы, загадочная смерть девушки на пляже, пропажа двух гастарбайтеров и подстроенное самоубийство маникюрши.

Съемки во время пандемии

Работа над пятым сезоном детектива стартовала в середине декабря 2019 года в Геленджике, но из-за эпидемиологической ситуации была приостановлена на несколько месяцев. В июле творческая группа проекта завершила съемки, большая часть которых проходила в Геленджике. Затем работа над проектом продолжилась в съемочных павильонах Москвы.

Многие сюжетные повороты Анна Банщикова предложила сама. Актриса настолько погрузилась в интригующую историю «Ищейки», что стала частью сценарной группы проекта.

По словам Банщиковой, вместе с художником по костюмам Елизаветой Шефовой они много экспериментируют над образом Кушнир, и «костюмы героини меняются, как и ее жизнь — она становится женой, мамой…».

В новых сериях героиня может показаться зрителям поправившейся. Виной тому стала холодная погода в Геленджике, где проходили съемки. Актрисе приходилось утепляться, хотя в кадре она предстанет в легкой кожанке и брюках.

«Героиню в новом сезоне вновь ждет много перипетий, метаний, раскрытия запутанных дел. Бурная личная жизнь будет — она мечется между двумя, а иногда и тремя мужчинами, даже задумается о втором ребенке», — рассказала Анна Банщикова о новом сезоне «Ищейки».

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