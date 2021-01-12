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Геймер стал миллионером из-за детского увлечения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пользователь Reddit рассказал, что внезапно разбогател, случайно найдя на старом ноутбуке биткоины. Ребенком он собирал криптовалюту девять лет назад для онлайн-игры, но после этого забыл об этом.

В 2011-2012 годах школьник постоянно играл в онлайн-игру DarkOrbit, она требовала покупки специального ресурса для прокачки, пишет Bitcoin.com. Мальчик случайно узнал, что приобрести этот ресурс можно за биткоины, на тот момент эта криптовалюта была малоизвестна.

Биткоины для игры пользователь добывал, выполняя различные задания — например, просматривая рекламные видео и выполняя задания. Ему удалось накопить 127 биткоина, однако вскоре увлечение игрой прошло и он забросил онлайн-проект.

В конце декабря 2020 года подросток случайно нашел свой старый ноутбук у дедушки и запустил его. Там он отыскал текстовый файл, в котором были ключи от 127 биткоинов, которые он копил в детстве ради любимой игры.

Ему удалось вывести и продать биткоины — каждый по цене в 33 439 доллара. В результате пользователь стал богачом, заработав более 4 миллионов долларов. В подтверждение своих слов он опубликовал на сайте фотографию банковского счета.

Подросток решил пока не тратить деньги и решает, как лучше их инвестировать. Для начала он намерен оплатить учебу в престижном университете, чтобы поступить туда сразу после окончания школы.

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