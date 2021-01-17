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Должники получат право на субсидии для оплаты услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам с середины 2021 года станет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) — вступят в силу поправки в Жилищный кодекс, принятые еще в 2018 году.

Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: они из-за снижения доходов не могут вносить квартплату, появляется долг, но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет.

С июля же вводятся более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии могут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет, приводит «Российская газета» пояснительную записку к поправкам.

Желающим оформить субсидию не нужно будет больше предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти должны самостоятельно запросить эти сведения через систему межведомственного взаимодействия. Предполагается, что эта информация будет размещаться в ГИС ЖКХ.

Субсидии положены жителям, у которых доля оплаты жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете превышает определенный порог. Общероссийская планка — 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ «съедают» больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.

Поправки должны были вступить в силу с января, однако решено было отложить их на полгода.

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