Томич сделал серию карикатур на местных политиков

Житель Томска под псевдонимом Коля Нехудожник начал публиковать в Instargam необычные карикатуры на известных жителей города.

Первые публикации в аккаунте стали появляться в конце прошлой недели. Томич уже нарисовал губернатора региона Сергея Жвачкина, главу законодательной Думы Оксану Козловскую, ректора ТГУ Эдуарда Галажинского и других. Своих героев автор называет уменьшительно-ласкательными именами: Сережей, Эдиком.

«Я специально оставляю своим персонажам уменьшительный тон в именах – Сережа, Женя, Вася, Маша. Все люди были детьми. Такой подход меняет ракурс восприятия личности. Я нахожу это любопытным. Например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин – Сережа Жвачкин, в прошлом тоже копался в песке и играл грузовичками», – пояснил автор публикаций.

По информации РИА «Томск», Коля Нехудожник – самоучка, он работает помощником бурильщика на нефтяной скважине и рисует в свободное от работы время «для души».