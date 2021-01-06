Книги 2020 года, которые нельзя пропустить

2020 год выдался урожайным на хорошие книги — читателей порадовали трогательные, смешные и захватывающие истории от живых классиков и начинающих писателей. Среди громких новинок свежие романы Виктора Пелевина, Маргарет Этвуд и Йена Макдональда. В годовой топ попали семь лучших художественных и документальных произведений самых разных жанров.

«Заветы», Маргарет Этвуд

Новая антиутопия от автора романа «Рассказ служанки» продолжает оригинальную историю — действие «Заветов» разворачивается спустя 17 лет после событий первого произведения. Тоталитарное государство Гилеад управляется мужчинами-командорами, а женщины лишились даже минимальных прав, исполняя роль секс-рабынь.

Почему нужно читать. Этвуд написала продолжение своего самого знаменитого романа спустя 30 с лишним лет на фоне успеха сериала про Гилеад. «Заветы» почти сразу получили Букеровскую премию. В этой книге-антиутопии спрятано множество смыслов, но «ключ» к сюжету — борьба против тоталитаризма. Идеальный сиквел для классической истории.

«Непобедимое солнце», Виктор Пелевин

В новой книге Виктора Пелевина девушка по имени Саша ищет смысл жизни, путешествуя по миру на подаренные отцом 30 тысяч евро и сталкиваясь с различными диковинными событиями. Достаточно упомянуть, что спутниками Саши в какой-то момент станут римские императоры Каракалла и Элагабал.

Почему нужно читать. Пелевин — единственный современный российский автор, претендующий на попадание в школьные учебники литературы. Его стиль уникален и включает обязательную иронию, гротеск, фирменную философию. Действие нового романа происходит в Турции, Таиланде, на Кубе, но в реальности Пелевин снова пишет про Россию и окружающую нас действительность.

«Нормальные люди», Салли Руни

Роман 29-летней ирландки Салли Руни «Нормальные люди» — про первую любовь. Коннелл и Марианна учатся в одном классе, они очень разные. Несмотря на это, между ними завязывается тайный роман. Девочка и мальчик подрастают, расстаются, переезжают в Дублин и поступают в университет. Здесь герои снова сближаются, их ждет настоящее взросление.

Почему нужно читать. Салли Руни называют «Джеромом Сэлинджером для поколения миллениалов». Писательница препарирует чувства подростков с удивительной точностью и правдивостью. « Нормальные люди» после публикации вошли в лонг-лист Букеровской премии, в 2020 году по роману сняли сериал.

Цикл «Луна», Йен Макдональд

Конец XXI века. Луна колонизирована, теперь на земном спутнике живут несколько миллионов человек, которые все меньше начинают походить на землян — у них меняется физиология, ценности, язык. Бизнес на Луне ведут пять могущественных кланов, именуемых Драконами. Их лидеры поддерживают хрупкое равновесие, которое вскоре будет нарушено.

Почему нужно читать. В 2020 году вышла последняя книга трилогии Макдональда — «Восставшая Луна». Британец блестяще доказал, что жанр научной фантастики живее всех живых. Выстроенный с нуля мир с множеством героев очень убедителен, а сочетание классической семейной саги и киберпанка приводит к тому, что от цикла невозможно оторваться.

«Тревожные люди», Фредрик Бакман

Вооруженный преступник после неудачной попытки ограбить банк накануне Нового года захватывает восемь заложников. Полицейские блокируют грабителя, которому теперь предстоит выслушать восемь сокровенных историй от испуганных людей, вынужденных делить с ним замкнутое пространство.

Почему нужно читать. Бакман на сегодня один из самых популярных шведских писателей. Стиль скандинава — очень просто и смешно говорить про самые сложные темы. Конечно, его новый роман «Тревожные люди» вовсе не боевик или детектив, как можно подумать из краткого изложения сюжета, он про сострадание, одиночество и любовь.

«Верхом на ветре», Лючия Робсон

Первые переселенцы осваивают бескрайние просторы Техаса, ведя простую жизнь фермеров. Но фронтир требует постоянной бдительности, ведь рядом рыскают индейцы-команчи. При нападении на форт дикари похищают 9-летнюю девочку Синтию Энн Паркер. Она пройдет через множество испытаний, полюбит кочевую жизнь и станет родной для индейцев.

Почему нужно читать. Лючия Робсон написала «Верхом на ветре» в 80-е годы, роман входит в число лучших вестернов США, но до России книга дошла только сейчас. Отличное чтиво для взрослых, которые в детстве любили произведения Фенимора Купера. Книга фактически документальная — реальную Синтию 19 мая 1836 года действительно похитили команчи, девочка стала самой известной индейской пленницей в истории.

«Чернобыль. История катастрофы», Адам Хиггинботам

Катастрофа в Чернобыле описана в десятках статей и книг. Монументальная работа британца Адама Хиггинботама — один из подробнейших и лучших разборов ядерной трагедии, подорвавшей фундамент Советского Союза сильнее товарного дефицита в магазинах и низких цен на нефть.

Почему нужно читать. Хиггинботам потратил на исследование ЧП более десяти лет и провел более сотни интервью перед написанием книги. В итоге получилась пронзительная, откровенная история, которая сочетает высокую достоверность с художественностью повествования. Лучший документальный триллер про катастрофические последствия человеческих ошибок.