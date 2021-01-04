Музей Горно-Алтайска обнародовал график показа уникальной мумии

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске озвучил даты, в которые посетители смогут увидеть мумию древней женщины, получившей название принцессы Укока.

В январе это можно будет сделать 4, 5, 16, 17, 23 и 24 числа. В феврале – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. В марте – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Время показа: 10.00–13.00 часов

#Наука Скандальная алтайская мумия выйдет к простым людям

Уточняется, что в связи с обострением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Алтай музей принимает посетителей только по субботам и воскресеньям.

В музее мумия размещена в специальном помещении в соответствии с профессиональными и этическими нормами с учетом интересов и верований коренного населения Республики Алтай.

Вопрос о том, показывать ли мумию посетителям поднимался уже давно, и есть как сторонники показа, так и противники. С момента открытия музея после реконструкции в 2012 году сотрудники ежедневно сталкиваются с сотнями посетителей, большая часть которых желают увидеть сенсационную находку.

В традиционной культуре алтайцев повседневное поведение человека в окружающем мире определяется с учетом лунных фаз, времени суток и сторон света. Единицей измерения месяца у алтайцев служило время между двумя новолуниями. Месяц делился на два периода: айдын jанызы (новая луна) и айдын эскизи (старая луна).

Дни новой луны от третьего до пятнадцатого считаются благоприятными для проведения различных общественных, семейных мероприятий и религиозно-культовых обрядов, важных начинаний. Дни, когда луна на ущербе, считаются неблагоприятными, особенно последние – «дни черной луны». Считается, что это время активности темных сил, злых духов.