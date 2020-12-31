Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

Россияне на Международной космической станции остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16».

Подарки должны были отправить на станцию 11 декабря, однако запуск перенесли на 15 февраля. При этом место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей остается зарезервированным, передает РИА Новости.

Отмечается, что космонавты смогут в новогоднюю ночь поздравить коллег, поскольку захватили подарки и сувениры с собой заранее. Планируется, что экипаж МКС соберется на российской половине и устроит праздничный ужин.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.