Серию фильмов с Мэрилин Монро покажут на Первом канале

Шесть фильмов с Мэрилин Монро в главной роли покажут на Первом канале в новогодние каникулы, сообщила пресс-служба телеканала.
Комедии, триллеры и приключения с Мэрилин
Монро выйдут с 4 по 10 января. Откроет серию показов картина 1952 года — «Обезьяньи
проделки», а завершит фильм «Давай займемся любовью» 1960-го.
«Обезьяньи проделки»
Комедия, режиссер: Говард Хоукс, 1952 год, 4 января в 01.45
Видный ученый-химик Барнаби Фултон (Кэри Грант) увлечен
идеей создания эликсира молодости. В качестве подопытных животных он использует
обезьян. Однажды лабораторная обезьянка, случайно выбравшись на свободу,
перемешивает разные химические препараты и выливает полученную смесь в термос.
Последствия такого обезьяньего эксперимента оказываются самыми невероятными.
«Река не течет вспять»
Приключения, режиссер: Отто Премингер, 1954 год, 5 января в
01.45
Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой
и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где
о мальчишке заботится симпатичная певица кабарэ Кэй (Мэрилин Монро). Мэтт
забирает сына в домик у излучены реки и решает начать новую жизнь.
Дружок Кейт Гари (Рори Кэлхун) выигрывает в карты
золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй отправиться с ним вниз по
реке, чтобы получить права на золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным
путем. Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь, ружье и исчезает.
А в это время племена индейцев выходят на тропу войны.
«Как выйти замуж за миллионера»
Комедия, режиссер: Жан Негулеско, 1953 год, 5 января в 01.45
и 9 января в 00.50
Чтобы выйти замуж за миллионера, нужно просчитать все до мелочей, разработать план и стараться не допускать ошибок. И Нью-Йорк становится самым подходящим местом для осуществления задуманного.
Так решили три подружки-модели
Шатц (Лорен Бэколл), Пола (Мэрэлин Монро) и Локо (Бетти Грэйбл) и начали
действовать. Первый шаг — квартира на Манхэттене. Второй — дорогие туалеты для
состоятельных дам. Третий — выбор будущих жертв.
«Можешь не стучать»
Триллер, режиссер: Рэй Уорд Бэйкер, 1952 год, 7 января в
01.45
Нью-Йоркский отель. Родители приглашают молодую особу Нэлл
Форбс (Мэрилин Монро) посидеть с их дочерью, пока они будут на банкете. Им
невдомек, что у миловидной девушки серьезные проблемы с психикой. Встретив в
этом же отеле летчика Джеда Тауэрса, напомнившего ей погибшего жениха, Нелл
приглашает его в номер. Ребенок начинает ей мешать.
«Ниагара»
Триллер, режиссер: Генри Хэтуэй, 1952 год, 8 января в 01.00
Молодожены Полли (Джин Питерс) и Рэй Катлеры (Кэйси Эдамс)
приехавшие полюбоваться Ниагарским водопадом, располагаются в коттедже и
знакомятся с еще одной супружеской парой — Джорджем Лумисом (Джозеф Коттен) и
его женой Роуз (Монро), поселившейся по соседству.
Словоохотливая Роуз сразу же доверительно сообщает, что муж,
который значительно старше ее, пребывает в постоянной депрессии. Некоторое
время спустя Полли неожиданно натыкается на Роуз, целующуюся с молодым
человеком по имени Патрик. А вскоре Полли и Рэй с ужасом узнают, что коварная
парочка планирует убийство Джорджа.
«Давай займемся любовью»
Комедия, режиссер: Джордж Кьюкор, 1960 год, 10 января в
01.00
У мультимиллионера Жана-Марка Клемана (Ив Монтан) есть
только две заветные мечты — сняться в кино и встретить девушку, способную полюбить
его самого, а не внушительный банковский счет.
Однажды Клеман узнает, что на Бродвее готовится музыкальное
ревю, где в образе главного героя будет высмеян он сам. Возмущенный, он
отправляется на репетицию. И там режиссер, не разобравшись, кто есть кто, нанимает
Клемана в качестве исполнителя главной роли.
Клеман соглашается, решив, что это шанс сблизиться с очаровательной партнершей Амандой (Мерелин Монро), которая, естественно, не догадывается о том, кто на самом деле импозантный новичок.