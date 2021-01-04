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Серию фильмов с Мэрилин Монро покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tommasoremondini / CC BY-SA 4.0
Шесть фильмов с Мэрилин Монро в главной роли покажут на Первом канале в новогодние каникулы, сообщила пресс-служба телеканала.

Комедии, триллеры и приключения с Мэрилин Монро выйдут с 4 по 10 января. Откроет серию показов картина 1952 года — «Обезьяньи проделки», а завершит фильм «Давай займемся любовью» 1960-го.

«Обезьяньи проделки»

Комедия, режиссер: Говард Хоукс, 1952 год, 4 января в 01.45

Видный ученый-химик Барнаби Фултон (Кэри Грант) увлечен идеей создания эликсира молодости. В качестве подопытных животных он использует обезьян. Однажды лабораторная обезьянка, случайно выбравшись на свободу, перемешивает разные химические препараты и выливает полученную смесь в термос. Последствия такого обезьяньего эксперимента оказываются самыми невероятными.

«Река не течет вспять»

Приключения, режиссер: Отто Премингер, 1954 год, 5 января в 01.45

Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где о мальчишке заботится симпатичная певица кабарэ Кэй (Мэрилин Монро). Мэтт забирает сына в домик у излучены реки и решает начать новую жизнь.

Дружок Кейт Гари (Рори Кэлхун) выигрывает в карты золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй отправиться с ним вниз по реке, чтобы получить права на золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным путем. Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь, ружье и исчезает. А в это время племена индейцев выходят на тропу войны.

«Как выйти замуж за миллионера»

Комедия, режиссер: Жан Негулеско, 1953 год, 5 января в 01.45 и 9 января в 00.50

Чтобы выйти замуж за миллионера, нужно просчитать все до мелочей, разработать план и стараться не допускать ошибок. И Нью-Йорк становится самым подходящим местом для осуществления задуманного. 

Так решили три подружки-модели Шатц (Лорен Бэколл), Пола (Мэрэлин Монро) и Локо (Бетти Грэйбл) и начали действовать. Первый шаг — квартира на Манхэттене. Второй — дорогие туалеты для состоятельных дам. Третий — выбор будущих жертв.

«Можешь не стучать»

Триллер, режиссер: Рэй Уорд Бэйкер, 1952 год, 7 января в 01.45

Нью-Йоркский отель. Родители приглашают молодую особу Нэлл Форбс (Мэрилин Монро) посидеть с их дочерью, пока они будут на банкете. Им невдомек, что у миловидной девушки серьезные проблемы с психикой. Встретив в этом же отеле летчика Джеда Тауэрса, напомнившего ей погибшего жениха, Нелл приглашает его в номер. Ребенок начинает ей мешать.

«Ниагара»

Триллер, режиссер: Генри Хэтуэй, 1952 год, 8 января в 01.00

Молодожены Полли (Джин Питерс) и Рэй Катлеры (Кэйси Эдамс) приехавшие полюбоваться Ниагарским водопадом, располагаются в коттедже и знакомятся с еще одной супружеской парой — Джорджем Лумисом (Джозеф Коттен) и его женой Роуз (Монро), поселившейся по соседству.

Словоохотливая Роуз сразу же доверительно сообщает, что муж, который значительно старше ее, пребывает в постоянной депрессии. Некоторое время спустя Полли неожиданно натыкается на Роуз, целующуюся с молодым человеком по имени Патрик. А вскоре Полли и Рэй с ужасом узнают, что коварная парочка планирует убийство Джорджа.

«Давай займемся любовью»

Комедия, режиссер: Джордж Кьюкор, 1960 год, 10 января в 01.00

У мультимиллионера Жана-Марка Клемана (Ив Монтан) есть только две заветные мечты — сняться в кино и встретить девушку, способную полюбить его самого, а не внушительный банковский счет.

Однажды Клеман узнает, что на Бродвее готовится музыкальное ревю, где в образе главного героя будет высмеян он сам. Возмущенный, он отправляется на репетицию. И там режиссер, не разобравшись, кто есть кто, нанимает Клемана в качестве исполнителя главной роли.

Клеман соглашается, решив, что это шанс сблизиться с очаровательной партнершей Амандой (Мерелин Монро), которая, естественно, не догадывается о том, кто на самом деле импозантный новичок.

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