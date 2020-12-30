Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола

Стоимость продуктов к новогоднему столу в России выросла по сравнению с прошлым годом на 4,56%. Общая стоимость праздничного стола возросла с 6468 рублей до 6763 рублей, сообщает Росстат.

Больше всего по сравнению с ноябрем прошлого года подорожали картофель (на 28,8%), апельсины (24%), яблоки (17%) и огурцы (16%). Также возросла стоимость икры лососевых рыб (на 11%) и рыбных консервов (на 11%). При этом цена на колбасу и курицу, напротив, упала — на 2,6 и 0,84% соответственно.

Больше всего за год стоимость новогоднего стола выросла в Новосибирской (9,68%), Орловской (9,6%) и Кировской областях (9,59%). На праздничную корзину продуктов в этом регионе придется потратить 6,7 тыс., 6, 6 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно.

Также Росстат отследил изменение цен за год на товары, которые россияне дарят друг другу. Так, стоимость килограмма шоколада по сравнению с 2019 годом выросла на 3,47%, до 819,69 рублей. Литр ординарного отечественного коньяка подорожал незначительно — на 1,52%, до 1283 рублей.

Больше всего из выбранных Росстатом подарков подорожала эмалированная кастрюля (4,82%) — такой подарок обойдется в 875,3 руб. Стоимость отечественного коньяка выросла за год на 1,52%, мягких игрушек — на 2,91%, а книг детективно-приключенческого жанра — на 2,96%.