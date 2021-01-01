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Новогодние каникулы в Бурятии будут холодными

Источник:
Sibnet.ru
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Праздничные выходные в Бурятии будут холодными, только по Прибайкалью ожидается сравнительно теплая погода, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В большинстве районов Бурятии ожидается бесснежная погода, только у побережья Байкала снег может идти в течение 10 дней. По Прибайкалью — сравнительно тепло на протяжении всей первой декады января. Температура днем будет держаться на отметке 15—20 градусов мороза, ночью холоднее — до минус 35.

По остальной территории — морозно. В республике будут преобладать низкие температуры ночью — 31-36 градусов мороза, а по северу столбик термометра опустится до 47 градусов.

Днем температурный фон будет колебаться в пределах 21—26 градусов мороза, местами похолодает до минус 36 градусов. Мы ожидаем, что вся декада будет холодной», — резюмировала представитель гидрометцентра.

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Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...