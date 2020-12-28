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Фотограф снял с высоты потрясающие кадры морозного Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Известный фотограф Вадим Махоров сфотографировал с высоты Новосибирск в 40-градусный мороз, получились невероятной красоты кадры.

«Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю, правда долго не погуляешь. Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина заведется в такой холод», — написал Махоров на своей странице в Instagram.

По его словам, эти два дня над городом стоял плотный морозный туман. Температура опускалась до 42 градусов мороза.  


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