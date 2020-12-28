Фотограф снял с высоты потрясающие кадры морозного Новосибирска

Известный фотограф Вадим Махоров сфотографировал с высоты Новосибирск
в 40-градусный мороз, получились невероятной красоты кадры.
«Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу
после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю, правда долго не погуляешь.
Город опустел, хотя на носу Новый год. Наверно, потому что не каждая машина
заведется в такой холод», — написал Махоров на своей странице в Instagram.
По его словам, эти два дня над городом стоял плотный
морозный туман. Температура опускалась до 42 градусов мороза.