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Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Медиум Олег Шепс стал победителем 21-ого сезона «Битвы экстрасенсов» по итогам зрительского голосования. Церемония награждения прошла 19 декабря, но в эфире ТНТ финал «Битвы» показали только сегодня.

В финал прошли четыре экстрасенса: Максим Рапопорт, Максим Фёдоров, Олег Шепс и Марьяна Романова. Победителя выбирали зрители смс-голосованием. 

Больше всего голосов набрал Олег Шепс, младший брат победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. За него проголосовало 82% зрителей, что стало рекордом проекта.

Второе место досталось ведьме Марьяне Романовой, на третьем месте — эмпат Максим Рапопорт. Шаман Максим Федоров оказался лишь на четвертом месте.

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