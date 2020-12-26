Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен

Медиум Олег Шепс стал победителем 21-ого сезона «Битвы экстрасенсов» по итогам зрительского голосования. Церемония награждения прошла 19 декабря, но в эфире ТНТ финал «Битвы» показали только сегодня.

В финал прошли четыре экстрасенса: Максим Рапопорт, Максим Фёдоров, Олег Шепс и Марьяна Романова. Победителя выбирали зрители смс-голосованием.

Больше всего голосов набрал Олег Шепс, младший брат победителя 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. За него проголосовало 82% зрителей, что стало рекордом проекта.

Второе место досталось ведьме Марьяне Романовой, на третьем месте — эмпат Максим Рапопорт. Шаман Максим Федоров оказался лишь на четвертом месте.