Просто и весело: новогодние магические развлечения

Салаты, речь президента, салюты на улице — каждое 31 декабря становится похожим на предыдущее. А в этот праздник хочется волшебства, поэтому можно своими силами обеспечить магическое настроение себе и гостям. И если подойти к этим развлечениям с долей юмора, то вечер станет незабываемым.

Сертифицированный преподаватель по таро и нумерологии Ирина Смирнова предложила несколько вариантов магических развлечений, которые подойдут и для семейного торжества, и для шумной компании.

Падающая снежинка

«Для начала вырезаем снежинку из бумаги, как получится, рисунок не так уж важен. Теперь, если у вас стоит дома елка, надо встать на стул, руку со снежинкой поднять на уровень верхушки и отпустить в свободное падение», — описала начало гадания Смирнова. Важно, как и куда упадет снежинка:

застряла на елочной игрушке — упорство и настойчивость повлекут за собой карьерный рост

застряла на пустой ветке — будет много счастливых моментов в новом году

зацепилась за дождик — не трате время зря, если дело не удается сразу

на гирлянде — можно надеяться на помощь друзей в любом деле

зацепилась за шишку — хороший денежный доход

если снежинка пролетела мимо всех игрушек — надо быть терпимее к окружающим

зацепилась за украшения, потом упала на пол — предстоящие события будут мимолетными

На дне бокала

На дно стаканов приклеить бумажки с добрыми предсказаниями на будущий год. Дать гостям выбрать бокалы самостоятельно. После боя курантов предложить перевернуть стаканы и прочитать, что там написано. Примеры пожеланий:

в этом году исполнится одно из твоих желаний

пополнение семейства обеспечено

ваши проекты будут иметь успех

приготовьте кошельки для больших денег

вы будете удивлять всех

взаимная любовь будет радовать вас

в новом году сбудутся сразу два ваших заветных желания

в январе будь осторожен и не упусти свое счастье

май даст новые возможности

в июле жди встречи с судьбой

Выбрать не глядя

Можно попробовать заглянуть в будущее сразу всей большой праздничной компанией. Надо положить в чашу разные предметы (ручка, сахар, кольцо, лук, стакан). Накрыть ее попросить выбрать предметы наугад:

ручка — будете много работать

сахар — сладкая жизнь, удача

кольцо — удача в личной жизни

лук — могут быть слезы

стакан — веселая жизнь

Гадание по зеркалу

Понадобится зеркало, которое нужно облить водой и вынести на мороз до полуночи. А после наступления Нового Года занести и рассмотреть, какие узоры появились.

«Если на зеркале видны круги, значит, весь следующий год вы будете жить в достатке, если увидите еловую ветку, то будете много работать. Квадраты предвещают различные жизненные трудности, а треугольники — большой успех и удачу во всех делах», — сказала Смирнова.

Гадание по ТВ

Идеально для тех, кто не хочет выходить на улицу в новогоднюю ночь. Надо задать какой-нибудь интересный вопрос, выключить свет, можно зажечь свечи для антуража, включить телевизор и зафиксировать первую реплику, которая будет произнесена. Это и будет подсказкой для решения задуманного вопроса. Просто и весело.

Гадание по книге

Можно взять любое издание, выбрать номер страницы и номер строки. Получившееся предложение читать вдумчиво — в нем содержится суть предсказания.

Для таких гаданий лучше всего использовать романтические романы — их авторы обычно не скупятся на оригинальные описания жизненных ситуаций. Если хотите повеселиться в большой компании — возьмите энциклопедический словарь.

Гадание с воском

Гадание, которое отлично подойдет для женской мистически компании. Надо взять миски с холодной водой и восковые свечи. Каждый участник отдельно должен налить воска с горящей свечи в свою миску. Когда масса затвердеет, можно начинать расшифровку: