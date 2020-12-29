Просто и весело: новогодние магические развлечения

Салаты, речь президента, салюты на улице — каждое 31 декабря становится похожим на предыдущее. А в этот праздник хочется волшебства, поэтому можно своими силами обеспечить магическое настроение себе и гостям. И если подойти к этим развлечениям с долей юмора, то вечер станет незабываемым.
Сертифицированный преподаватель по таро и нумерологии Ирина Смирнова предложила несколько вариантов магических развлечений, которые подойдут и для семейного торжества, и для шумной компании.
Падающая снежинка
«Для начала вырезаем снежинку из бумаги, как получится, рисунок не так уж важен. Теперь, если у вас стоит дома елка, надо встать на стул, руку со снежинкой поднять на уровень верхушки и отпустить в свободное падение», — описала начало гадания Смирнова. Важно, как и куда упадет снежинка:
- застряла на елочной игрушке — упорство и настойчивость повлекут за собой карьерный рост
- застряла на пустой ветке — будет много счастливых моментов в новом году
- зацепилась за дождик — не трате время зря, если дело не удается сразу
- на гирлянде — можно надеяться на помощь друзей в любом деле
- зацепилась за шишку — хороший денежный доход
- если снежинка пролетела мимо всех игрушек — надо быть терпимее к окружающим
- зацепилась за украшения, потом упала на пол — предстоящие события будут мимолетными
На дне бокала
На дно стаканов приклеить бумажки с добрыми предсказаниями на будущий год. Дать гостям выбрать бокалы самостоятельно. После боя курантов предложить перевернуть стаканы и прочитать, что там написано. Примеры пожеланий:
- в этом году исполнится одно из твоих желаний
- пополнение семейства обеспечено
- ваши проекты будут иметь успех
- приготовьте кошельки для больших денег
- вы будете удивлять всех
- взаимная любовь будет радовать вас
- в новом году сбудутся сразу два ваших заветных желания
- в январе будь осторожен и не упусти свое счастье
- май даст новые возможности
- в июле жди встречи с судьбой
Выбрать не глядя
Можно попробовать заглянуть в будущее сразу всей большой праздничной компанией. Надо положить в чашу разные предметы (ручка, сахар, кольцо, лук, стакан). Накрыть ее попросить выбрать предметы наугад:
- ручка — будете много работать
- сахар — сладкая жизнь, удача
- кольцо — удача в личной жизни
- лук — могут быть слезы
- стакан — веселая жизнь
Гадание по зеркалу
Понадобится зеркало, которое нужно облить водой и вынести на мороз до полуночи. А после наступления Нового Года занести и рассмотреть, какие узоры появились.
«Если на зеркале видны круги, значит, весь следующий год вы будете жить в достатке, если увидите еловую ветку, то будете много работать. Квадраты предвещают различные жизненные трудности, а треугольники — большой успех и удачу во всех делах», — сказала Смирнова.
Гадание по ТВ
Идеально для тех, кто не хочет выходить на улицу в новогоднюю ночь. Надо задать какой-нибудь интересный вопрос, выключить свет, можно зажечь свечи для антуража, включить телевизор и зафиксировать первую реплику, которая будет произнесена. Это и будет подсказкой для решения задуманного вопроса. Просто и весело.
Гадание по книге
Можно взять любое издание, выбрать номер страницы и номер строки. Получившееся предложение читать вдумчиво — в нем содержится суть предсказания.
Для таких гаданий лучше всего использовать романтические романы — их авторы обычно не скупятся на оригинальные описания жизненных ситуаций. Если хотите повеселиться в большой компании — возьмите энциклопедический словарь.
Гадание с воском
Гадание, которое отлично подойдет для женской мистически компании. Надо взять миски с холодной водой и восковые свечи. Каждый участник отдельно должен налить воска с горящей свечи в свою миску. Когда масса затвердеет, можно начинать расшифровку:
- ангел — отличные новости
- арка — перемены в жизни
- автомобиль — путешествие
- акула — есть какой-то недоброжелатель
- бабочка — перемены, которые будут удачными)
- банан — интриги коллег, которые вы преодолеете
- башня — торжественное событие
- веер — любовные увлечения
- виноград — вам нужно показать на практике свои навыки и талант
- знак вопроса — надо на что-то решиться, есть неуверенность)
- голубь — гармония в отношениях
- губы — сильная страсть
- дом — счастье
- звезда — сбыча мечт
- квадрат— стабильность в жизни
- ключ — перемена
- кольцо — торжественное событие (помолвка, брак)
- корона — личный успех или достижение цели)
- лицо с улыбкой — к счастью
- облако — есть проблемы, но решить их можно быстро
- паук — к деньгам
- подкова — счастье
- самолет — путешествие
- полумесяц — начало нового
- стрелка — письма, сообщения
- бублик — не трате время на пустые разговоры
- яйцо — появление нового члена семьи
- ветви дерева — наступает благоприятное время для новых начинаний