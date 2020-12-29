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Просто и весело: новогодние магические развлечения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Салаты, речь президента, салюты на улице — каждое 31 декабря становится похожим на предыдущее. А в этот праздник хочется волшебства, поэтому можно своими силами обеспечить магическое настроение себе и гостям. И если подойти к этим развлечениям с долей юмора, то вечер станет незабываемым.

Сертифицированный преподаватель по таро и нумерологии Ирина Смирнова предложила несколько вариантов магических развлечений, которые подойдут и для семейного торжества, и для шумной компании.

Падающая снежинка

«Для начала вырезаем снежинку из бумаги, как получится, рисунок не так уж важен. Теперь, если у вас стоит дома елка, надо встать на стул, руку со снежинкой поднять на уровень верхушки и отпустить в свободное падение», — описала начало гадания Смирнова. Важно, как и куда упадет снежинка:

  • застряла на елочной игрушке — упорство и настойчивость повлекут за собой карьерный рост
  • застряла на пустой ветке — будет много счастливых моментов в новом году
  • зацепилась за дождик — не трате время зря, если дело не удается сразу
  • на гирлянде — можно надеяться на помощь друзей в любом деле
  • зацепилась за шишку — хороший денежный доход
  • если снежинка пролетела мимо всех игрушек — надо быть терпимее к окружающим
  • зацепилась за украшения, потом упала на пол — предстоящие события будут мимолетными

На дне бокала

На дно стаканов приклеить бумажки с добрыми предсказаниями на будущий год. Дать гостям выбрать бокалы самостоятельно. После боя курантов предложить перевернуть стаканы и прочитать, что там написано. Примеры пожеланий:

  • в этом году исполнится одно из твоих желаний
  • пополнение семейства обеспечено
  • ваши проекты будут иметь успех
  • приготовьте кошельки для больших денег
  • вы будете удивлять всех
  • взаимная любовь будет радовать вас
  • в новом году сбудутся сразу два ваших заветных желания
  • в январе будь осторожен и не упусти свое счастье
  • май даст новые возможности
  • в июле жди встречи с судьбой

Выбрать не глядя

Можно попробовать заглянуть в будущее сразу всей большой праздничной компанией. Надо положить в чашу разные предметы (ручка, сахар, кольцо, лук, стакан). Накрыть ее попросить выбрать предметы наугад:

  • ручка — будете много работать
  • сахар — сладкая жизнь, удача
  • кольцо — удача в личной жизни
  • лук — могут быть слезы
  • стакан — веселая жизнь

Гадание по зеркалу

Понадобится зеркало, которое нужно облить водой и вынести на мороз до полуночи. А после наступления Нового Года занести и рассмотреть, какие узоры появились.

«Если на зеркале видны круги, значит, весь следующий год вы будете жить в достатке, если увидите еловую ветку, то будете много работать. Квадраты предвещают различные жизненные трудности, а треугольники — большой успех и удачу во всех делах», — сказала Смирнова.

Гадание по ТВ

Идеально для тех, кто не хочет выходить на улицу в новогоднюю ночь. Надо задать какой-нибудь интересный вопрос, выключить свет, можно зажечь свечи для антуража, включить телевизор и зафиксировать первую реплику, которая будет произнесена. Это и будет подсказкой для решения задуманного вопроса. Просто и весело.

Гадание по книге

Можно взять любое издание, выбрать номер страницы и номер строки. Получившееся предложение читать вдумчиво — в нем содержится суть предсказания.

Для таких гаданий лучше всего использовать романтические романы — их авторы обычно не скупятся на оригинальные описания жизненных ситуаций. Если хотите повеселиться в большой компании — возьмите энциклопедический словарь.

Гадание с воском

Гадание, которое отлично подойдет для женской мистически компании. Надо взять миски с холодной водой и восковые свечи. Каждый участник отдельно должен налить воска с горящей свечи в свою миску. Когда масса затвердеет, можно начинать расшифровку:

  • ангел — отличные новости
  • арка — перемены в жизни
  • автомобиль — путешествие
  • акула — есть какой-то недоброжелатель
  • бабочка — перемены, которые будут удачными)
  • банан — интриги коллег, которые вы преодолеете
  • башня — торжественное событие
  • веер — любовные увлечения
  • виноград — вам нужно показать на практике свои навыки и талант
  • знак вопроса — надо на что-то решиться, есть неуверенность)
  • голубь — гармония в отношениях
  • губы — сильная страсть
  • дом — счастье
  • звезда — сбыча мечт
  • квадрат— стабильность в жизни
  • ключ — перемена
  • кольцо — торжественное событие (помолвка, брак)
  • корона — личный успех или достижение цели)
  • лицо с улыбкой — к счастью
  • облако — есть проблемы, но решить их можно быстро
  • паук — к деньгам
  • подкова — счастье
  • самолет — путешествие
  • полумесяц — начало нового
  • стрелка — письма, сообщения
  • бублик — не трате время на пустые разговоры
  • яйцо — появление нового члена семьи
  • ветви дерева — наступает благоприятное время для новых начинаний

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