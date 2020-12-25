Ачинец отработает пинки женщин по ягодицам

Суд приговорил жителя Ачинска к исправительным работам за то, что он пинал незнакомых женщин в ягодицы, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В августе в полицию обратились несколько женщин с сообщением о том, что незнакомый мужчина на улице «беспричинно наносил им удары ногой в область ягодиц». Сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника, им оказался 34-летний житель Ачинска. Своих поступков мужчина объяснить не смог, но в содеянном раскаялся и признал свою вину.

По решению суда мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 116 УК РФ (побои). Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 3 месяца с удержанием 15% заработной платы в доход государства.