Киев пообещал сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Украина предпримет шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев. Этот проект позволит ликвидировать дефицит воды на полуострове.

«Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта», — приводит ТАСС заявление Кулебы.

Сейчас из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

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Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Правительство России направит более 48 миллиардов рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму.