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Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь избранного президента США Джозефа Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе и возвращении Крыма.

В интервью изданию The New York Times Зеленский отметил «близкие связи» избранного президента США с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — приводит РИА Новости выдержки из интервью. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе возвращения Крыма.

Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что американские власти могли бы сделать больше.

«Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. <...> И США могли бы быть лидером в этом направлении», — добавил Зеленский.

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Политика #Мир #Говорят о России #Консоли #Военная политика
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