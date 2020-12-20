Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь избранного президента США Джозефа Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе и возвращении Крыма.

В интервью изданию The New York Times Зеленский отметил «близкие связи» избранного президента США с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — приводит РИА Новости выдержки из интервью. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе возвращения Крыма.

Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что американские власти могли бы сделать больше.

«Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. <...> И США могли бы быть лидером в этом направлении», — добавил Зеленский.